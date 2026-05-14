【きょうも天気急変に注意】きょうも上空には、大気不安定になる原因の寒気が居座る見通しです。そのため、引き続き天気急変のおそれがあります。東北から東日本、西日本では空模様の変化に注意をしてください。晴れていても、急に空が暗くなって激しい雨や雷雨になることがあるでしょう。落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。一方で、北海道は安定して晴れるでしょう。【沖縄本島は梅雨の中休み】沖縄本島からは梅雨前線が離れ