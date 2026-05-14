アメリカのトランプ大統領が日本時間の13日夜、中国・北京に到着しました。14日から行われる首脳会談では、貿易や台湾問題などが焦点となります。トランプ氏の中国訪問は1期目の2017年以来9年ぶりで、テスラCEOのイーロン・マスク氏らアメリカのIT・金融などの企業トップも同行しました。習近平国家主席との会談は、14日から2日間にわたって北京中心部の人民大会堂などで行われる予定で、貿易や台湾問題、イラン情勢をめぐり意見が