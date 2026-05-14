ソニーは2026年5月13日、最新スマートフォン『Xperia 1 VIII』を発表した。性能を高めたカメラ、新しいカメラデザイン、そして新採用のボディーなど、これまでのモデルとは異なる魅力の詰まった製品だ。実機を触ってきたのでインプレッションをお伝えしよう。 （関連：【画像】カメラは3つ搭載、すべてが4800万画素と高画質化された） ■新しいボディーは「落ち着きのデザイン」 『Xperia 1 VIII（