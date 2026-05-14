【ラ・リーガ第36節】(メンディソロッサ)アラベス 1-0(前半1-0)バルセロナ<得点者>[ア]イブラヒム・ディアバテ(45分+1)<警告>[ア]アブデ・レバッハ(81分)[バ]マーカス・ラッシュフォード(46分)、ジョアン・カンセロ(89分)観衆:19,138人