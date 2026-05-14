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【プレミアリーグ第31節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半2-0)クリスタル・パレス<得点者>[マ]アントワーヌ・セメニョ(32分)、オマル・マーモウシュ(40分)、サビーニョ(84分)<警告>[ク]タイリック・ミッチェル(52分)、鎌田大地(81分)└マンCが首位アーセナルと勝ち点2差! フォーデン圧巻2Aでパレス撃破…鎌田は途中出場で左シャドー起用