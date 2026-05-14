[5.13 プレミアリーグ第31節延期分 マンチェスター・C 3-0 クリスタル・パレス]プレミアリーグは13日に第31節延期分を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でマンチェスター・シティと対戦し、0-3で敗戦。2位のシティは首位アーセナルと勝ち点2差となった。ベンチスタートの鎌田は後半30分から途中出場した。3日後にFAカップ決勝が控えるシティだが、リーグ戦も1試合未消化で首位アーセナルと勝ち点5差と負け