フランス・パリ発のフットウェアブランド「ヴィレッジピーエム（Village PM）」が、初のオンライン限定モデル「1PM Black LTR」を発売した。ヴィレッジピーエムの公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】2025年春夏シーズンにデビューしたヴィレッジピーエムは、スケーターに向けてパフォーマンススケートシューズの新しい履き心地とデザインを提案。アーカイヴシルエットの再解釈が主流であったスケート