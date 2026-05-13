ゴールドウインの2026年3月期連結業績は、売上高が前期比3.9％増の1375億円、営業利益が同18.0%増の258億円となり、いずれも過去最高を更新した。ただし、2025年11月以降の中国大陸からの訪日客の減少や、12月以降の一部冬物商品の販売低迷を受け、計画に対しては売上高は約30億円の未達で着地。また、2015年に30億円を出資し、事業提携してきたスパイバーの私的整理に伴う株式売却で特別損失を計上、純利益は同1.4％減の240億円