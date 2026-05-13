紳士服大手 AOKIホールディングス（以下、AOKI HD）と青山商事が、2026年3月期連結業績を発表した。AOKI HDの売上高は前期比1.0%増の1945億円で、青山商事の売上高が同3.4%減の1890億円。これまで紳士服業界は青山商事が売り上げ首位だったが、AOKI HDが初めて抜いた。【画像をもっと見る】AOKI HDの営業利益は同8％増の169億円。セグメント別では、ファッション事業がビジネススタイルの多様化などで客数減となり、出店費用が