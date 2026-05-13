瀧定名古屋が、アパレル企業・デザイナー・企画担当者向けテキスタイルECサイト「Takisada-Nagoya Online Studio」を5月18日10時に一般公開する。【画像をもっと見る】同サイトでは、瀧定名古屋がこれまで強みとしてきた営業担当者による提案や豊富な素材アーカイヴの活用をデジタル上でも行うことで、これまで接点を持ちにくかったDtoCブランドや新規事業者に対し、時間や場所にとらわれない素材探索環境を提供。シーズン、用