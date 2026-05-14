ハンタウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中だったクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が起きたことを巡り、世界保健機関（WHO）は13日、収集した証拠を分析した結果として「船内で人から人への感染が起きたことを示唆している」との見解を示した。WHOは、乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込み、船内で人への感