元AKB48でタレント・大家志津香（34）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。トライアスロンに挑戦することを告白した。この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。LINEの返信に関する話題になると、メンタルが強いと自負する大家は「私、既読スルーも全然大丈夫」と、返信がないことを気にしないと伝えた。その理由は「既読ついてる時点でオッケーていう。既読がオ