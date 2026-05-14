フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が14日までに、自身のブログを更新。声帯の手術を経て現状を報告した。【写真】声帯手術して退院後に作ったという高橋真麻の手料理高橋は「声帯の手術後、病院に行きまして まだ声はかすれていますが、動いていなかった右の声帯が動いていて、安心しました」と報告。「これからもリハビリを頑張りたいと思います」とつづった。「原因不明で動いていなかった声帯が手術で動くようになるな