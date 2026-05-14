インスタグラムで報告米大リーグ、ドジャースに朗報が舞い込んだ。31歳ウィル・スミス捕手の妻・カーラさんが第3子を妊娠していることを12日（日本時間13日）に発表。2人がインスタグラムを共同で投稿すると、祝福が相次いだ。エコー写真を手に、2人の娘と笑みを浮かべるカーラさん。スミスと笑顔の2ショット写真も公開した。2人が共同でインスタグラムを更新。カーラさんが「私たちの小さな家族が増えます」とつづり、第3子