俳優の川崎麻世が13日にInstagramを更新し、芸能人の後輩とバッタリ遭遇うしたことを報告。2ショットを公開している。【写真】王林、美背中を大胆にあらわほか超絶美スタイルショット（全20枚）先日の母の日には、大阪府吹田市で今も喫茶店を営む実母との2ショットを投稿し、心温まるメッセージをしたためていた川崎。この日は、「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声