唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第6話が13日に放送され、音（伊藤）が想定外の事態に見舞われると、ネット上には「はっ!?」「えええまさかの」「人生ハードモードすぎる」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】大月建設に一人で乗り込む達郎（武田鉄矢）『102回目