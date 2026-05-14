外出先で「子どもは家族が見ているだろう」と安心してしまった経験、ありませんか？ 特にパートナーが近くにいると、つい任せてしまう場面もあるかもしれません。今回は、筆者の、夫が見ているだろうと思い込んだことでヒヤッとした出来事をご紹介します。 2階にあるレストランでの出来事 家族とママ友一家とで、近くのレストランにランチに行った日のことです。食事を終えると、子どもたちはそれぞれ遊び始