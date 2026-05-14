女優の榊原郁恵が６７歳になったことを報告した。１４日までにインスタグラムを更新し「わたし、そして渡辺のお誕生日に毎年スタッフ・友達・仕事関係者から沢山のお祝いを頂きますホントに有難う御座います」と感謝。８日は自身の誕生日。そして１２日は、２０２２年１１月２８日に敗血症で亡くなった夫・渡辺徹さん（享年６１）のバースデーでもある。榊原は「頑張らなきゃいけませんね今年から家族が増え、拓弥の可愛