◆ヴィクトリアマイル追い切り（５月１３日、栗東トレセン）第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京）の最終追い切りが１３日、東西トレセンで行われた。迫力が伝わった。カムニャックは栗東・坂路を単走。最初の２ハロンは１５秒台で入ったが、徐々に力強さの増していくようなフォームで加速する。メリハリを利かせるようにラスト２ハロンは１３秒３、１２秒１でまとめた。「落ち着きもあって、いい走りだったと思