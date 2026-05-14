元祖イケメン芸人・お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕が夫婦ショットを披露し注目を集めた。藤原は１４日までに自身のインスタグラムを更新。「週イチ６０分だけの静かな時間、これ結構大事な気がしてる」とつづり、「＃全国のママパパお疲れ様です」とハッシュタグを添えて写真をアップ。お互いにメガネ姿でリラックスした夫婦の時間を楽しむ仲睦まじい２ショットを披露した。この投稿には「お二人似てきましたね〜」「