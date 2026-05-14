映画『ボタニスト 植物を愛する少年』は、中国の西北部に位置する新疆ウイグル自治区が舞台。広大な自然に息づく動植物や精霊たちと少年との対話を詩的なモノローグと映像美で描き出し、ベルリン国際映画祭ジェネレーションKplus部門でグランプリを受賞するなど、世界の映画祭で評価された。【画像】新疆ウイグル自治区を舞台に描くカザフ族の少年と漢族の少女の“淡い初恋”『ボタニスト 植物を愛する少年』の場面写真をすべて