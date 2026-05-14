NHK連続テレビ小説『風、薫る』がスタートして早1カ月が経過した。本作は、看護師の先駆者である大関和と鈴木雅をモチーフに、生き方も育った環境も異なる一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の友情を描く物語。第7週（5月11日〜5月15日）からは、いよいよトレインドナース（正規に訓練された看護婦）としての研修を受けた2人が、医療の現場に身を投じることになる。【画像】実年齢は「23歳差」…郄嶋政宏（60）と