ベネズエラ、イランの次に、アメリカの攻撃対象に選ばれるのは北朝鮮ではないか--こうした憶測が囁かれている中、ジャーナリストの朴承萊氏が“極秘”の外交情報を入手した。これによると、金正恩はトランプ大統領との会談を切望しており、「ハメネイ暗殺」の前日に北朝鮮外交筋がアメリカ大使館に接触していたという。【画像】トランプ大統領◆◆◆ハメネイ死亡の前日に交渉打診筆者は数年前から独自のルートを通じ、複