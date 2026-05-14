トランプ米大統領が9年ぶりに中国を訪問し、習近平国家主席と会談する。会談では、台湾問題も協議される見込みだ。【画像】トランプ政権元大統領副補佐官のポッティンジャー氏中国は、どこに向かおうとしているのか。第1次トランプ政権の国家安全保障担当の大統領副補佐官だったマット・ポッティンジャー氏は、習国家主席が中国軍を自らの絶対的な個人支配下に置こうと進めてきた長年の取り組みについて「いま重大な局面を迎え