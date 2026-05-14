バイきんぐ小峠英二（49）が13日深夜放送のテレビ朝日系『ガリベンチャーV』（毎週水曜0：15）に出演。次回放送が最終回となる中、共演者からの手紙に涙する場面があった。【写真】コスプレイヤー・えなこと夢のコラボ！おそろいポーズを決めた電脳少女シロ同番組は人間とVTuberの新感覚な冒険＆実験＆発見バラエティ。当初は、『超人女子とズケ女プレゼンツ 超人女子戦士 ガリベンガーV』という番組名で2019年1月から放送を