すっかり暑くなってきました。ファッションもどんどんと初夏〜夏仕様に変わっていく頃ですが、足元はいかがでしょうか？ “おしゃれは足元から”と言うだけに、最も重要視しなくてはならないポイントですし、ひとつ気合いを入れたいところ。季節的にサンダルなどが目に留まりがちですが、ここはあえてバッシュを選んでみるというのも手。個人的にバッシュは思い入れもあり、そのボリューミーなシルエットとテッキーなルックスには