JR北海道と全日本空輸（ANA）は、「ANAきた北海道フリーパス」の販売を4月1日以降も継続している。道央・道北エリアの座席未指定券を設定している在来線特急列車の普通車指定席の空席と、普通列車の普通車自由席が3日間乗り放題となる。空港売店「ANA FESTA」で利用できる「ANA FESTAご利用券」1,000円分をセット販売する。販売場所は、新千歳空港駅の指定席券売機と話せる券売機で、価格は大人16,670円、25歳以下13,990円。普通車