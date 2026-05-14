AIの普及によって、上司の悩みも変わりつつあります。AIを使えば短時間でも整った資料や提案が作れてしまうため、「よくできているが、本当に考えているのかわからない」という状況が増えています。とくに問題になるのが、AIに仕事を「丸投げ」するケースです。見た目は整っているため気づきにくく、気づいたときには思考力が育っていない。そんな事態も起こり得ます。では、AIに丸投げする部下に対して、上司はどう向き合えばよい