佐々木にチャンスを与える方針は変わらないようだが…(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希は現地時間5月11日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発し、5回0/3を投げ被安打6、3失点の内容で勝敗はつかなかった。5回まではソロ本塁打による1失点にとどめていたが、6回に先頭打者から長短打3本を連続で打たれ2点を失い、直後に交代を告げられている。【動画】佐々木朗希がジャイアンツ戦に登板三振を奪うシーン今季7度目の登板も