◆ 持ち味を十分に発揮したデビュー戦13日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、プロ初先発で一軍デビューを果たしたソフトバンクの藤原大翔に注目が集まった。藤原は初回、2回をいずれも三者凡退に抑えるなど、上々の立ち上がりを見せた。それでも3回には、先頭打者に右前打を許し、暴投や犠飛が絡んで2点を失ったが、続く4回を無失点に抑え降板となった。結果的に4回67球を投げ、2安打3四球2失点で一軍デビュー戦