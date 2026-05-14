5月13日、川崎競馬場で行われた交流G2・エンプレス杯（G2・ダ2100m）は、2番人気に支持されたC.ルメール騎乗のメモリアカフェが鮮やかな差し切りを決めた。1番人気のテンカジョウは直線入口からきっちり抜け出したが、勝ち馬が1枚上手だった。エンプレス杯、レース後ジョッキーコメント1着メモリアカフェC.ルメール騎手「レース前、勝つ自信がありましたね。前走すごく良い競馬をしてくれましたので、今回もG2で大きなチャンス