金日成総合大学で、一部学生による外国人留学生宿舎への無断立ち入り接触を持った事件が発生し、留学生宿舎の統制強化のため全管理要員の交代が指示されたという。デイリーNKの平壌市消息筋によると、今月初め、朝鮮労働党中央委員会（中央党）は金日成総合大学の外国人留学生受け入れ体制を再整備するよう指示を下し、外国人留学生宿舎の管理要員を全面的に交代させるよう命じた。今回の指示は、4月初めに発生した一部男子学生に