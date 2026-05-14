外国人の職員採用を取りやめる方向で検討を進めている三重県が、今年度の採用試験の受付を始めました。現時点では外国人の受験も可能としていますが、引き続き今年度からの取りやめを検討するとしています。三重県では1999年度から、一部の職種を除いて採用試験の国籍要件を撤廃していますが、一見知事は情報の国外流出を防ぐため、早ければ今年度から外国人の採用を取りやめる意向を表明していました。県によりますと、採用