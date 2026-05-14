かつて長谷川博之氏が取材した、ある若手教師のエピソードを紹介する。学級崩壊を経験した彼が救いを求めて手を伸ばしたのは、なんと「五色百人一首」だった。ところがこの教材がきっかけとなって、子どもに驚くべき変容が起きたのである。その一部始終を取材に基づいてお届けする。『長谷川博之の「圧倒的実践日誌」1』（トークラインBOOK）はAmazonで好評発売中。教育技術研究所のサイトでも購入できます。若手教師が味わった挫