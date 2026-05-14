ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、ロシア軍が少なくとも無人機800機を使用し、ウクライナ各地に波状攻撃を仕掛けたと発表した。6人が死亡し、子供を含む数十人が負傷した。ロシアとクライナ双方が合意したものの、履行されなかった9〜11日の停戦期間後で最大規模の攻撃となった。ゼレンスキー氏は今回の攻撃について、トランプ米大統領が中国を訪問し習近平国家主席と会談