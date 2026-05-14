フリーアナウンサーの神田愛花（45）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。マネジャーのLINEにモヤモヤする瞬間を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。LINEの絵文字にモヤモヤすることについて話題になると、神田は「私、マネジャーが若い男の子なんですけど…」と業務連絡にモヤモヤすることがあると切り出した。それは「LINEにスタンプじゃない