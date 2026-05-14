8人組女性アイドルグループ「RiNCENT#」(リンセント)の雪乃椛鈴(かりん)が13日、東京・神田神保町の書泉グランデでビジュアルマガジン「グラビアプレスVol.16」発売記念イベントを行った。雪乃はハンバーグと豚汁が大好きで料理の動画をYouTubeにアップするほどの食通だが、グラビアのためにダイエットを敢行。「食事の量を制限し、ジムに通い、ピラティスにも挑戦しました」と6キロ減量してて撮影に臨んだ。胸の谷間を大胆に露出