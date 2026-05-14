プロ野球 パ・リーグは13日、各地で2試合が行われました。2位西武は3位ソフトバンクとの接戦を制して6連勝。1点を追う3回に相手のワイルドピッチで追いつくと、西川愛也選手が決勝の犠牲フライを放ちました。先発の郄橋光成投手は9回129球の熱投を見せ、3被安打(うち1被本塁打)1失点で今季2度目の完投勝利。登板した4試合連続で勝利を挙げ、リーグトップの5勝目を手にしました。4位の日本ハムは6位ロッテに勝利し4連勝です。