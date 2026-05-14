2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。13日（水）はACLE参加により、未消化だった第12節の2試合が行われました。EASTは、3位のFC町田ゼルビアが東京ヴェルディにPK戦の末に勝利。勝ち点2を加え、首位鹿島アン