アメリカのトランプ大統領がきのう夜、中国の北京に到着しました。きょう、習近平国家主席との首脳会談が行われます。記者「トランプ大統領が大統領専用機エアフォース・ワンから降りてきます」トランプ大統領を乗せた専用機は、日本時間きのう午後9時ごろ、北京の空港に到着しました。記者「300人の学生が歓声をあげて歓迎しています」空港では、電気自動車大手「テスラ」のイーロン・マスク氏や半導体大手「エヌビディア」のジェ