坂口健太郎が、海外共同製作プロジェクトによるフジテレビ系ドラマ『kiDnap GAME』(10月スタート、ゴールデン・プライム帯放送)で、4年ぶりにフジドラマへ主演としてカムバックする。演じるのは、最愛の妻を誘拐され、アジア7都市を巻き込む“命懸け”のゲームに参加させられる刑事・新出敏郎。すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトで、坂口は「アジアの複数都市を舞台にしていることや、いろんな場所で