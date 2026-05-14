アプローチでもボールをつかまえることが重要な理由 理想のインパクトはフェース面でボールを包み込むイメージで ボールがある場所をスイングの終着点と考えずに、ボールの先10センチを見てクラブヘッドを出していくことが大切なポイントであることはすでにでお話ししました。しかし、ボールに向かってクラブヘッドを加速させて、ボールをしっかりとつかまえる意識はや