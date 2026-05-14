NHKは、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」で放送する試合を決定。日本代表の全試合を、地上波とBSで生中継するほか、大会全104試合を高精細なBSP4Kで放送する。 1次リーグは、地上波で計19試合を生中継(NHK ONEで同時・見逃し配信)。初戦の「日本×オランダ」(6/15)、3戦目の「日本×スウェーデン」(6/26)を地上波で、「日本×チュニジア」(6/21)はBSで生中継する。フランス、スペイン、アルゼ