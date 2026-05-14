9組がネタとトーク5月2日にTBSで放送された「ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜」は、近年のお笑い賞レース系の番組の中でも、かなり特殊なタイプの番組だった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【レア写真】鶴瓶と“代役指名”された「超イケメンアイドル」のツーショット番組の基本構造は、M−1王者などの漫才王者9人が、それぞれ「今一番面白い」と考える無冠の漫才師を推薦する。そして、選ばれた9組がネタ