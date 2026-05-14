◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡ・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が本拠地初登板で６回５安打無失点９Ｋ。５回には３者連続３球三振を奪い、セ・リーグの新人では初の「イマキュレートイニング」を成し遂げた。母校・東洋大の井上監督がスポーツ報知の電話取材に応じ、教え子のプロ初勝利を祝福した。＊＊＊＊＊―島田投手が初勝利を挙げました。「試合は見ていませんでしたが