フェイスブックへの“お騒がせ投稿”で注目を集めた中川郁子（ゆうこ）元代議士（67）が、今度は講演会の中止に追い込まれた。この件に関して詳しい事情説明はなく、沈黙を守る彼女の心中を関係者が明かす。＊＊＊【写真を見る】門博文氏と中川郁子氏のあられもない「路チュー姿」ライフワーク5月16日に開催予定だった、郁子氏による「夫・中川昭一を語る」と題した講演会が急きょ中止になったという。支援者によれば、「都