カンヌ国際映画祭で「ナギダイアリー」の公式上映後、報道陣の取材に応じる（左から）松たか子さん、深田晃司監督、石橋静河さん＝13日、フランス・カンヌ（共同）【カンヌ共同】フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で13日、最高賞「パルムドール」などを競うコンペティション部門に選出された深田晃司監督の「ナギダイアリー」が公式上映された。上映後の会場は温かな拍手で包まれ、深田監督は「9年前から始めた企画。最