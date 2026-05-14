フランスで開催されているカンヌ国際映画祭。最高賞を競う部門にノミネートされている深田晃司監督、松たか子さん主演の「ナギダイアリー」が公式上映されました。記者「主演の松たか子さんらがレッドカーペットを歩いています。多くのカメラが向けられていて、期待の高さがうかがえます」今年は最高賞を競うコンペ部門に日本映画3作品がノミネートされていて、松たか子さん演じる彫刻家と彼女を取り巻く人間模様を描いた深田晃司