5月11日～5月14日 公開 三園響子さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを5月11日から5月14日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、俳優の高崎翔太さんが登場。矢野ななかさんの「ヤングチャンピオン」No.11アザーカットも掲載されている。 また「北川アイドル写真館」ではAKB48・髙橋彩音さん、「今月の一