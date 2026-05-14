【「ダンジョンの中のひと」7巻】 5月14日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「ダンジョンの中のひと」の7巻を5月14日に発売する。価格は792円。 本作は双見酔氏が「webアクション」で連載しているダンジョン運営ファンタジーマンガ。2024年にはTVアニメ化もされた。 7巻ではダンジョン最深層の探索を進めるクレイに、地下10階の宝箱を開ける